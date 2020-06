Американец Коди Гарбрандт в соглавном бою вечера на UFC 250 в Лас-Вегасе (США) нокаутировал бразильца Рафаэля Ассунсао. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье не смог сдержать эмоций после его удара. Он работал комментатором на турнире.

DC's reaction is all of ours! ? #UFC250 pic.twitter.com/9fZPF1Bif3