Терренс Маккинни: «Оливейра как боец лучше Хабиба»

Легковес UFC Терренс Маккинни объяснил, почему бразилец Чарльз Оливейра как боец лучше россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Ранее в интервью ESPN Нурмагомедов заявил: прежде чем сравнивать Оливейру с ним, бразильцу необходимо победить таких бойцов, как Ислам Махачев или Бенеил Дариуш.

«Считаю, что он [Хабиб] ошибается. Думаю, что Чарльз как боец лучше него, — сказал Маккинни в интервью Between the Links. — У Оливейры хорошие удары руками, и побеждает всех досрочно. У него не просто [длинная победная] серия, он побеждает всех досрочно. В основном Хабиб побеждал судейским решением, и он не старался добивать людей до самого конца».

На счету Маккини 12 побед и 4 поражения. Его следующим соперником станет Эрик Гонзалес. Турнир UFC Fight Night с их участием состоится в ночь на 7 августа в Лас-Вегасе.