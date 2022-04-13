Бернс дал прогноз на потенциальный бой Чимаева и Усмана

Четвертый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс (20-5) предполагает, что бойцовский интеллект и опыт действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана (20-1) сыграют ключевую роль в победе над Хамзатом Чимаевым (11-0).

«После всего того, что мы устроили в клетке, и Чимаев, и я станем лучше, — сказал Бернс в интервью TMZ Sports. — Ключом к победе Усмана будет его бойцовский интеллект. Усман очень умный и опытный боец. Он участвовал в войнах, бил лучших парней дивизиона. Думаю, что борьба Усмана лучше борьбы Чимаева. В данный момент Усман победит Чимаева».

Усман провел прошлый бой 6 ноября 2021 года против Колби Ковингтона (17-3) на UFC 268, победив единогласным решением судей.

Чимаев победил Бернса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.