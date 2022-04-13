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Сегодня, 19:51

Боец Bellator Алексеева рассказала о своем отношении к поп-MMA

Анна Горшкова
Корреспондент
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Чемпион мира по самбо и рукопашному бою, боец Bellator Ирина Алексеева в рассказала о том, как относится к поп-MMA.

«Честно говоря, я не знаю, как к этому относиться, потому что там выступают мои знакомые, и они ведут себя достойно и выступают там. Но есть, конечно же, уникальные товарищи, которые беспорядки устраивают, показывают отсутствие дисциплины, что противоречит профессиональным спортсменам.

Фриковые бои, конечно, для веселья можно посмотреть, но главное, чтобы это не выходило за рамки. А то потом тощие девки начнут мочить пухляков", — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

Спортсменка в последний раз выходила в октагон против француженки Стефани Лило Пейдж в октябре 2021 года в рамках Bellator 269. Этот бой стал дебютным для россиянки в американской лиге. Это противостояние Алексеева выиграла единогласным решением судей.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/boets-bellator-alekseeva-rasskazala-o-svoem-otnoshenii-k-pop-mma-1244977/
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