«Я уверен в его победе». Ракич дал прогноз на бой Тейшейры и Прохазки

Третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Александр Ракич (14-2) видит фаворитом поединка между действующим чемпионом Гловером Тейшейрой (33-7) и Иржи Прохазкой (28-3) бразильца.

«Наслышан, что Прохазка тренировался с Генри Сехудо, — приводит слова Ракича издание Middleeasy. — Давайте признаем, что нельзя научиться бороться за 2-3 месяца. Этим нужно заниматься годами. Если Прохазка не нокаутирует Тейшейру в первом раунде, то для него это будет долгая ночь. Гловер умеет держать удар. При этом он постоянно прет вперед, а его борьба на высоком уровне. Борцовские навыки Прохазки мы еще не видели.

Я поставлю на Гловера не только из-за разницы в борцовских навыках. Прохазка частенько открывается, когда атакует. Он пропускал тяжелые удары от Оздемира и Рейеса. Гловер может воспользоваться этим и прикончить Прохазку. Гловер очень умный и опытный боец. Он встречался со всем, с чем только можно встретиться в бою. Я уверен в его победе".

Чемпионский бой UFC Тейшейра — Прохазка состоится 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапуре.

Тейшейра выиграл пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе 30 октября 2021 года на UFC 267, победив поляка Яна Блаховича (28-9) во втором раунде сабмишном (удушением сзади). Прохазка провел в UFC два боя, закончив оба поединка нокаутом во втором раунде.