«Берегите себя». Хабиб обратился к подписчикам в связи с пандемией коронавируса

Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в своем Instagram. 31-летний российский боец обратился к подписчикам в связи с распространением коронавируса COVID-19.

«Коронавирус говорили они... На самом деле все очень даже серьезно. Соблюдайте чистоту и будьте внимательны во всем. Берегите себя и свои семьи, не подходите к этой ситуации не серьезно и с недооценкой. Всевышний не возлагает на человека сверх его возможностей», — подписал фото Хабиб.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 602 262 человек. Умерших — 27 889, выздоровевших — 131 854. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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