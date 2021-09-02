Третий номер легкого веса UFC Бенил Дариуш сравнил жизнь в США и Иране, откуда он родом.

«В Иране, если ты мужчина, ты не можешь носить шорты или футболки-безрукавки с вырезом, — говорит Дариуш на YouTube-канале «The Daily Wire». — Женщины должны быть полностью закрытыми. Ты не можешь говорить то, что хочешь. Не можешь есть, что хочешь, нельзя употреблять алкоголь.

Правительство говорит: «Вот мы религиозные лидеры, поэтому можем диктовать вам, как жить». Но на самом деле в Иране просто сделали из государства бога. Это и есть самый настоящий марксизм. Люди называют это коммунизмом, социализмом, но все это — марксизм. Когда государство превращается в бога и говорит тебе, что ты должен делать. Но государство — это ведь люди, а люди в Иране нищие".

15 мая Дариуш победил Тони Фергюсона на UFC 262.