Хавьер Мендес: «Камару Усман сейчас уничтожит любого. В этот раз он финиширует Ковингтона пораньше»

Тренер Ислама Махачева и зала AKA Хавьер Мендес не видит бойца, который мог бы выиграть у Камару Усмана в ближайшее время.

«Я думаю, в этот раз Усман сделает с Ковингтоном все то же самое, только пораньше. Он лучший боец в рейтинге PFP, развил огромную уверенность в себе, и я просто не вижу того, кто сможет выиграть у него в ближайшее время.

Конечно, Ковингтон может показать какой-то гигантский прогресс, но с их первого боя мы видели прогресс только у Усмана. Камару сейчас уничтожит просто любого, вот настолько он хорош".

Реванш Камару Усмана и Колби Ковингтона пройдет 6 ноября на UFC 268.