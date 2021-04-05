9-й номер рейтинга легкого веса UFC Бенил Дариуш поделился ожиданиями от предстоящего боя с Тони Фергюсоном.

«К Тони трудно готовиться, потому что ты никогда не знаешь, что он хочет сделать. В этом плане сейчас у меня самый свободный кэмп в карьере. Я могу делать, что хочу, потому что непонятно, как готовиться к Тони. Давно не чувствовал такой свободы действий.

Мне кажется, лучшую версию Тони мы видели в бою с Рафаэлем Дос Аньосом. Вот к этому Тони я и готовлюсь — к тому, которого трудно перевести, трудно предугадать, который может держать удар. Как я выиграю у него? Побью его же оружием — креативностью и безумием», — сказал Дариуш в интервью YouTube-каналу SCMP MMA.

Бой состоится 15 мая в Лас-Вегасе в рамках карда турнира UFC 262.

У Дариуша серия из шести побед, Фергюсон проиграл два боя подряд.