Дмитрий Пирог выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Гендлина

Профессиональный боксер, чемпион мира и России в среднем весе по боксу Дмитрий Пирог отреагировал на новость о смерти спортивного комментатора Владимира Гендлина.

«Светлая память Владимиру Ильичу! Смело могу сказать, что в начале своего профессионального пути смотрел очень много боев, которые комментировал именно Гендлин. Я рос на его словах, замечаниях, на его анализе боев. И таким образом воспитано не одно поколение профессиональных боксеров. Часто говорят, что у меня советская школа бокса перемешалась с западным восприятием этого вида спорта. В этом, конечно, заслуга Владимира Гендлина, учитывая, что он тренировал немного в Америке. Поэтому мы потеряли не только комментатора, но профессионального и грамотного аналитика», — сказал «СЭ» Дмитрий Пирог.

Сегодня, 5 апреля, на 85-м году жизни скончался спортивный комментатор Владимир Ильич Гендлин. Журналист являлся автором документальных фильмов о Константине Цзю, Олеге Маскаеве, Сергее Артемьеве и о других известных боксерах. Считался одним из самых авторитетных экспертов в области мирового профессионального бокса.

(Елизавета Денисова)