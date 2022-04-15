Прощальный бой Федора Емельяненко может пройти в Нью-Йорке

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что прощальный бой 45-летнего российского бойца Федора Емельяненко может пройти в Нью-Йорк. По его словам, проведение такого поединка в России маловероятно.

«Скорее всего, прощальный бой Федора пройдет не в России, потому что..., — цитирует Кокера Sport24. - Как можно что-то планировать? Как можно определить дату, учитывая, что все так быстро меняется? Мы должны найти какую-то нейтральную территорию».

Кокер добавил, что место для проведени поединка не должно быть маленьким, ведь россиянин заслужил масштабное событие.

«Я каждый день думаю, какую нейтральную территорию мы можем выбрать для этого боя. И сделать для него то, что он заслужил. И я не хочу это делать в каком-нибудь месте, которое будет маленьким и все такое... Я хочу сделать что-то большое для него. Нью-Йорк? Да, это один из вариантов», — сказал Кокер.

В своем последнем бою против Тимоти Джонсона на Bellator 269 (23 октября 2021 года) Емельяненко победил нокаутом в первом раунде.

Всего в ММА он провел 47 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел 6 поражение. Еще один поединок признан несостоявшимся.