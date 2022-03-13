Bellator не будет проводить прощальный бой Федора Емельяненко в Москве

Глава Bellator Скотт Кокер сообщил, что он хотел, чтобы Федор Емельяненко завершил карьеру, подравшись на Красной площади. Однако сейчас Кокер ищет другую площадку.

«Мы не планируем проводить там [в Москве] прощальный бой Федора по понятным всем причинам, — сказал Кокер после Bellator 276. — Мы будем искать другой вариант.

У нас было запланировано шоу в Москве. Более того, у нас изначально было одобрение провести бой на Красной площади. На мой взгляд, это должно было стать превосходным уходом для величайшего бойца в истории. Однако сейчас мы вынуждены все изменить, найти другую площадку, потому что Федор заслуживает отличного завершения карьеры. Мы еще не знаем, где именно будем проводить прощальный бой".

В последний раз Емельяненко дрался против Тимоти Джонсона на Bellator 269 (23 октября 2021 года). Емельяненко победил нокаутом в первом раунде.