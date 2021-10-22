Шлеменко обсудил с президентом Bellator возможность реванша с Мусаси

Российский средневес Александр Шлеменко обсудил с президентом Bellator возможность проведения матча-реванша с Гегардом Мусаси.

«Обсудили мое выступление на следующем турнире в России. Мне был бы интересен один большой поединок — бой с Гегардом Мусаси. Тем более если в России мне предоставится такая возможность, то я считаю, что это бомба. Вот этот бой меня возвращает, потому что я уходил из Bellator с той мыслью, что Гегард сказал о том, что в могилу заберет наш реванш. Потом я в августе поговорил со Скоттом Кокером, и он сказал, что это возможно. До этого он говорил, что это невозможно. Сейчас он подтвердил, что это возможно, поэтому и интерес вырос», — ответил Шлеменко на вопрос «СЭ» после церемонии взвешивания участников турнира Bellator 269.

В их первом поединке, который состоялся в октябре 2017 года на турнире Bellator 185, Шлеменко единогласным решением судей уступил Мусаси.

Ближайший турнир Bellator пройдет 23 октября в Москве. В главном событии вечера легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко встретится с американцем Тимоти Джонсоном.