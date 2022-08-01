Белал Мухаммад назвал Нуньес дерзкой и высокомерной

Пятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (21-3) раскритиковал Аманду Нуньес (22-5) за ее высказывания после боя с Джулианной Пеньей (11-5) о том, что она могла бы финишировать Пенью в первом раунде, но намеренно тянула поединок до конца.

«Во время боя были моменты, когда Джулианна была близка к победе, — отметил Мухаммад в соцсетях. — Аманда стала слишком дерзкой и высокомерной, заявив, что могла бы прикончить Пенью в первом раунде, если бы она этого захотела. Бла-бла-бла. Проваливай с такими разговорами. Ты не смогла прикончить ее. Аманда чувствовала на себе, что Джулианна сильно бьет руками. У нее заплыл глаз, она покинула арену на костылях».

Нуньес в реванше с Пеньей победила единогласным решением судей (50-43, 50-44, 50-45). Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.