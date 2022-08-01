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Сегодня, 14:20

Емельяненко: «Левая страница перепечатала фейк. Куча Александров Емельяненко сидят, общаются»

Емельяненко прокомментировал информацию о том, что он решил завершить карьеру
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в
Александр Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский боец Александр Емельяненко (28-9) рассказал, как появились слухи о его завершении карьеры.

«Левых аккаунтов под Емельяненко создается куча! Разместили фейк, а сейчас уже удалили, потому что я пожаловался. Там, кстати, 11 тысяч подписчиков! Все соцсети у меня верифицированы. Просто какая-то левая страница перепечатала ложную информацию. Введите в интернете, там куча будет Александров Емельяненко, они сидят, общаются».

Александр Емельяненко. Александр Емельяненко опроверг слухи о завершении карьеры

Емельяненко также рассказал о проблемах, возникающих с фейковыми аккаунтами.

«Помню, нашел такого, он заказал под мое имя две сумки спортивной одежды маленького размера. Потом тот аккаунт заблокировали. Пользуются именем и популярностью. Вводят в заблуждение. Поразительно, что крупнейший спортивный канал показал по бегущей строке, не проверив информацию. Так и рождаются слухи про Александра. У всех есть мой номер телефона, могли позвонить и проконсультироваться», — сказал Емельяненко «СЭ».

Ранее в соцсети «ВКонтакте» в неверифицированном аккаунте Емельяненко появился пост с заявлением бойца о завершении карьеры. В нем Емельяненко утверждает, что больше не может выступать из-за проблем со здоровьем, вызванных старыми травмами. Однако это заявление было сделано Емельяненко 19 декабря 2012 года, когда президент М1 Global Вадим Финкельштейн объявил о расторжении с ним контракта.

Следующий поединок Емельяненко должен провести против Вячеслава Дацика (6-8) на Hardcore Boxing в сентябре.

Александр Емельяненко
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