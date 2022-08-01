Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:45

Шон О'Мэлли высказался о пути Махачева к чемпионскому бою

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) не понимает людей, которые критикуют UFC за то, что они дали ему в соперники Петра Яна (16-3).

«Вы не должны злиться на меня за то, что я дерусь с Петром, когда этот мазафакер [Махачев] дерется с Чарльзом Оливейрой после тех двух побед. Конечно, победа над Хукером может считаться большой, но над Бобби Грином — 50 на 50», — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале.

О'Мэлли и Ян подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Чарльзом Оливейрой (33-8) и Исламом Махачевым (22-1) состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ислам Махачев
Петр Ян
ММА
1
0
Читайте также
Как окружность талии влияет на здоровье?
Бешенная результативность, Смолов в форме, Абаскаль – новый Карпин. Главные выводы после 3-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Шлеменко и Александр Илич возглавят турнир RCC 12
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости