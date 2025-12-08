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Хоронженко победил Абдурахманова, Бридов уступил Сулейманову на турнире FORCE FC 3

6 декабря в Москве прошел третий турнир кулачной лиги FORCE FC 3, возглавляемой российским бойцом ММА Александром Шаблием.

В главном событии вечера Александр Хоронженко единогласным решением судей победил Тимура Абдурахманова.

В соглавном поединке Абубакр Сулейманов одержал досрочную победу над Даниилом Бридовым. После первого раунда Бридов не смог продолжить поединок в связи с травмой ноги.

Также в этот вечер состоялось возвращение на ринг Магомеда Зайналова, который два года назад пережил падение с 11-го этажа. Во втором раунде он нокаутировал камерунца Жана-Мишеля Мбока.

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