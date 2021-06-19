Средневес Давид Бархударян прокомментировал победу над Вячеславом Василевском на турнире AMC Fight Nights 102.

«Ну, попал. Видел, что я зацепил — он сел на жопу, и я начал добивать, — сказал Бархударян в интервью после боя. — Но он легенда нашего спорта. Спасибо, что я вышел с ним в октагон. Это была самая важная победа в моей карьере».

Бархударян победил Василевского техническим нокаутом в первом раунде.