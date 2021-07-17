Авсарагова одержала вторую победу в Bellator

Россиянка Диана Авсарагова победила американку Габриэлу Галфин на Bellator 262. Поединок продлился все три раунда и завершился раздельным решением судей.

Для 22-летней россиянки эта победа стала второй в Bellator. В первом поединке (в апреле) она одержала победу нокаутом через 29 секунд после начала.

Напомним, что перед поединком у Авсараговой возникли трудности со сгонкой веса. Она не смогла уложить в свою категорию на первом взвешивании. Поэтому, чтобы уложиться в вес, ей пришлось полностью раздеться.