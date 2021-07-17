Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Авсарагова одержала вторую победу в Bellator

11:20

Россиянка Диана Авсарагова победила американку Габриэлу Галфин на Bellator 262. Поединок продлился все три раунда и завершился раздельным решением судей.

Для 22-летней россиянки эта победа стала второй в Bellator. В первом поединке (в апреле) она одержала победу нокаутом через 29 секунд после начала.

Напомним, что перед поединком у Авсараговой возникли трудности со сгонкой веса. Она не смогла уложить в свою категорию на первом взвешивании. Поэтому, чтобы уложиться в вес, ей пришлось полностью раздеться.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

В Америке пишут про потенциальный суперобмен русскими звездами. Кузнецов — в «Сент-Луис», Тарасенко — к Овечкину в «Вашингтон»?
Российская девушка-боец полностью разделась на взвешивании Bellator. Видео
Губерниев оценил новое фото российской биатлонистки Куклиной в бикини
Тедеско не наработал на сборную, а Бердыев был в прайме пять лет назад. Рабинер — о возможных тренерах сборной России
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд