Авсарагова одержала вторую победу в Bellator
11:20
Россиянка Диана Авсарагова победила американку Габриэлу Галфин на Bellator 262. Поединок продлился все три раунда и завершился раздельным решением судей.
Для 22-летней россиянки эта победа стала второй в Bellator. В первом поединке (в апреле) она одержала победу нокаутом через 29 секунд после начала.
Напомним, что перед поединком у Авсараговой возникли трудности со сгонкой веса. Она не смогла уложить в свою категорию на первом взвешивании. Поэтому, чтобы уложиться в вес, ей пришлось полностью раздеться.
Читайте также
В Америке пишут про потенциальный суперобмен русскими звездами. Кузнецов — в «Сент-Луис», Тарасенко — к Овечкину в «Вашингтон»?
Тедеско не наработал на сборную, а Бердыев был в прайме пять лет назад. Рабинер — о возможных тренерах сборной России
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю