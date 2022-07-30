Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:12

Багов и Магомедов могут остаться в ACA после дисквалификации за пассивное ведение поединка

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Президент ACA Алексей Яценко заявил, что бойцы Али Багов и Рашид Магомедов могут остаться в лиге после дисквалификации за пассивное ведение поединка.

«Бойцы получили обоюдную дисквалификацию и были отстранены от участия в Гран-при, — приводит ТАСС слова Яценко. — Их действующие соглашения с АСА закончены. С нашей стороны нет препятствий для продления соглашений, но они оба должны понять, что АСА не та лига, которая будет платить за показательные бои как за настоящие, в которых есть стремление к доминированию и нанесению максимального ущерба сопернику».

Бой Багова и Магомедова в рамках четвертьфинала Гран-при АСА в легкой весовой категории прошел 22 июля в Сочи. Глава лиги Майрбек Хасиев остановил поединок и дисквалифицировал бойцов за пассивное ведение поединка. Багов и Магомедов выбыли из Гран-при организации.

Источник: https://tass.ru/sport/15351087
Алексей Яценко
ММА
0
Читайте также
«Мы считали поляков друзьями, а они оказались предателями, с гнильцой»: Романцев — о «Спартаке», судейских скандалах и Дзюбе
Воронеж – самый футбольный город прямо сейчас. Как «Факел» разобрался с аварийным стадионом и через 21 год дождался РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов считает, что Дацик может быстро победить Монсона

Орлов назвал главное преимущество Гаджи Автомата над Родригесом
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости