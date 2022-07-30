Багов и Магомедов могут остаться в ACA после дисквалификации за пассивное ведение поединка

Президент ACA Алексей Яценко заявил, что бойцы Али Багов и Рашид Магомедов могут остаться в лиге после дисквалификации за пассивное ведение поединка.

«Бойцы получили обоюдную дисквалификацию и были отстранены от участия в Гран-при, — приводит ТАСС слова Яценко. — Их действующие соглашения с АСА закончены. С нашей стороны нет препятствий для продления соглашений, но они оба должны понять, что АСА не та лига, которая будет платить за показательные бои как за настоящие, в которых есть стремление к доминированию и нанесению максимального ущерба сопернику».

Бой Багова и Магомедова в рамках четвертьфинала Гран-при АСА в легкой весовой категории прошел 22 июля в Сочи. Глава лиги Майрбек Хасиев остановил поединок и дисквалифицировал бойцов за пассивное ведение поединка. Багов и Магомедов выбыли из Гран-при организации.