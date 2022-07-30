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Сегодня, 16:31

Орлов назвал главное преимущество Гаджи Автомата над Родригесом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский боец Евгений Орлов сделал прогноз на поединок Гаджи «Автомата» Наврузова против бразильца Фернандо Родригеса.

«Всем известны славянские бойцы именно своей духовитостью. По правилам ММА у Родригеса есть шансы, может, 3 процента, а если по правилам бокса, то у него вообще шансов никаких. Я посмотрел его бой с Харитоновым. Это была просто открытая мишень, которая вышла, и берите меня, и бейте.
Он никакой, и ни о чем. Я думаю, что победа будет быстрая и блестящая в манере Гаджи. У него очень хороший удар. Поэтому все пройдет быстро. Родригес настолько медленный, а Гаджи — он настолько быстрый! Родригес просто даже не успеет перейти в партер и начать борьбу», — приводит РЕН ТВ слова Орлова.

Бой Гаджи Наврузова и Фернандо Родригеса состоится на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 5 августа в Москве. Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1006404-boets-orlov-nazval-glavnoe-preimushchestvo-gadzhi-avtomata-nad-rodrigesom
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