Орлов назвал главное преимущество Гаджи Автомата над Родригесом

Российский боец Евгений Орлов сделал прогноз на поединок Гаджи «Автомата» Наврузова против бразильца Фернандо Родригеса.

«Всем известны славянские бойцы именно своей духовитостью. По правилам ММА у Родригеса есть шансы, может, 3 процента, а если по правилам бокса, то у него вообще шансов никаких. Я посмотрел его бой с Харитоновым. Это была просто открытая мишень, которая вышла, и берите меня, и бейте.

Он никакой, и ни о чем. Я думаю, что победа будет быстрая и блестящая в манере Гаджи. У него очень хороший удар. Поэтому все пройдет быстро. Родригес настолько медленный, а Гаджи — он настолько быстрый! Родригес просто даже не успеет перейти в партер и начать борьбу», — приводит РЕН ТВ слова Орлова.

Бой Гаджи Наврузова и Фернандо Родригеса состоится на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 5 августа в Москве. Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.