Багов и Халиев успешно сделали вес перед ACA 99. Бою быть

Претенденты на титул чемпиона ACA в легком весе Али Багов и Хусейн Халиев успешно сделали вес перед турниром ACA 99 в Москве. Оба бойца показали на весах одинаковый вес: 70,8 кг. Бой станет главным событием турнира, который пройдет 27 сентября на «ВТБ Арене» в Москве. Спортсмены должны были драться за титул в марте 2019 года, но Багов по состоянию здоровья не смог выйти на бой.

В активе Багова 24 победы и чемпионский пояс АСВ в легком весе. На счету Халиева 19 побед в 20 поединках.

Успешно сделали вес участники второго титульного боя чемпионского боя в наилегчайшем весе Юнус Евлоев проведет защиту титула против бойца из Таджикистана Азама Гафорова. Весы под Евлоевым показали 57,1 кг, под соперником — 56,7 кг.

Всего на турнире пройдет 15 боев, в числе звездных участников ACA 99: Магомед Исмаилов, Расул Мирзаев, Вячеслав Василевский и другие.