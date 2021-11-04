Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман поделился мнением о Хамзате Чимаеве. Также он отметил, что будет готов обсудить возможность поединка.

«Он проделал потрясающую работу с той оппозицией, которую ему подарили, — сказал Усман на медиа-дне к UFC 268 Тут нет ничего постыдного [в такой оппозиции], мы все знаем, что жизнь несправедлива. Мы это поняли еще детьми. Кого-то продвигают быстрее, кого-то нет. Мне нравится хайп вокруг него, он делает феноменальную работу в тех условиях, которую ему дали.

Что касается меня, я уже пришел к пониманию, как много этот спорт забирает у меня. Я не видел свою дочь 9 недель. Facetime — конечно, помогает немного, но это не то. Поэтому не знаю, как долго еще я готов этим заниматься. Они должны убедить меня, что все это мне по-прежнему нужно. И если он [Чимаев] сможет оказаться в этом их предложении, то мы сядем и поговорим".

В ночь на 7 ноября Усман подерется с Колби Ковингтоном на UFC 268 в Нью-Йорке. В первом бою в декабре 2019-го Усман победил нокаутом в 5-м раунде.