Бадаев считает, что Умар Нурмагомедов без проблем пройдет Сэндхагена

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев высказался о предстоящем поединке Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена, который может состояться на одном из ближайших турниров UFC.

«Все знают, что Сэндхаген — один из лучших бойцов легчайшего веса. Но его пробелы в борьбе может использовать такой борец как Умар. Да, он и в стойке способен конкурировать с Сэндхагеном. Он — рослый левша. Если нужен результат без лишнего риска, Умар засушит бой и поборет соперника. У Кори есть явный пробел в борьбе. Конечно, это опасный соперник. Его нельзя недооценивать. Это принципиально новый уровень. Умар не встречался с такими оппонентами. Это самый серьезный соперник в его карьере. Но Нурмагомедов выглядит внушительно. Есть ощущение, что он без проблем пройдет Сэндхагена», — цитирует Бадаева Metaratings.ru.

27-летний Нурмагомедов провел 16 поединков в ММА, во всех из которых одержал победы. На счету 31-летнего Сэндхагена 16 побед и четыре поражения.