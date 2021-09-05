Учитель Забита: «Дух человека можно увидеть, когда он танцует или смеется»

Создатель и директор бойцовской школы «Пять сторон света» Гусейн Магомаев в интервью «СЭ» рассказал о своем понимании духа.

«Что такое дух? Храбрость, мужество, смелость — это вещи другого порядка. Дух — это вещь, которая изначально дана нам природой, но она у всех разная. От маленького до огромного. Есть гнилой дух, слабый. Когда мы хотим узнать суть человека, природу, мы ищем дух его. Можно знаете как дух увидеть сразу? Когда человек танцует, когда он смеется — он обнажается. Вот обнажить человека, увидеть его суть — моя задача была первая. И поэтому ни один из моих учеников не подражал другому, они все шли путем своего истинного духа. Они следовали самим себе. Моя работа была сторонняя — поправить, сказать, но иногда и повторить что-то несколько раз, некоторые ценности.

Когда они побеждали красиво, я гордился ими. Возможно, иногда и нокаут получался. Что-то сделал, и он сам собой случился. Но стремиться к нему, ломиться — это животное чувство. Если человек запустил себя, мнит что-то из себя — это уже больной дух. Он лечится, но только сам ты должен лечить его. Иногда опытный человек какой-то может подсказать. Много больных духом... предатели, изменники, люди, которые подслушивают, подглядывают, себя выгораживают, других хают. Это люди, гнилые духом. Это надо лечить. Если я это вижу, моя задача простая — указать ему на это. А не так что «чужая душа — потемки, лезть нельзя». Это нужно сказать обязательно, остановить его, даже если ребенок. У него это обязательно отложится » , — сказал Магомаев .

Школа «Пять сторон света» была основана Гусейном и Ольгой Магомаевыми в селении Халимбек-аул в 1970-х годах (официальная дата основания — 1996-й год).