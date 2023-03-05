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Сегодня, 10:28

Рамазан Исмаилов оценил бой Джонса и Гана: «Это было ожидаемо»

Давид Хачатрян
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Рамазан Исмаилов, брат Магомеда Исмаилова (18-3), поделился впечатлениями «СЭ» от поединка Джона Джонса (27-1) и Сирила Гана (11-2).

«Это ожидаемо было. Я знал, что он [Джонс] выиграет, — сказал Исмаилов «СЭ». — Оценку давал, исходя из поединка Гана и Нганну. Если его [Гана] боксер заборол, то что говорить о базовом борце, который всю жизнь борется. Это было понятно, что он его заборет, опасно в стойке драться.

Можно ли назвать Джонса величайшим бойцом? Величайший одним спортом не ограничивается. Не бывает величайших людей. Величайшие только пророки. А если [так оценивать] в спорте, то он должен и в спорте быть [лучшим], и по жизни.

Мохаммед Али и в спорте достиг [высот], и в жизни он себя проявил где надо, против системы [пошел], свое отстоял. Если говорить про величайшего, то это надо оценивать бойца и в жизни. Величайшим я никого не могу назвать".

Джонс победил Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джон Джонс
Сирил Ган
UFC
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