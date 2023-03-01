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Бадаев: «Мы предлагали Нганну огромные деньги, которые не предлагали в лиге АСА никому»

Алина Савинова
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Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев ответил на вопрос о переговорах с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

«Мы предлагали Нганну контракт на участие в Гран-при. Хочешь, покажу скриншот нашей переписки? Был предложен контракт на три боя. В случае, если Фрэнсис стал бы чемпионом Гран-при, то его контракт автоматически продлился бы еще на три боя. Обратная связь была от его менеджера. Мне понравилось то, как серьезно его команда это восприняла и давала обратную связь. По итогу Нганну сообщил, что больше сконцентрирован на боксе и Северной Америке. Условия нашего контракта их заинтересовали, но их сторона заявила, что в боксе им предлагают больше. Мы предлагали огромные деньги, которые не предлагали в лиге АСА никому. Это была семизначная сумма. От миллиона до десяти миллиона долларов», — приводит Metaratings.ru слова Бадаева.

В начале 2023 года Нганну не смог договориться с UFC о новом контракте и покинул лигу. Сейчас камерунец планирует дебютировать в профессиональном боксе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-my-nikomu-ne-predlagali-takikh-ogromnykh-deneg-kak-ngannu-231799/
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