Бойцы UFC дали прогноз на бой Джонса и Гана

Действующие бойцы UFC, а также экс-чемпион Bellator Гегард Мусаси (49-8) в разговоре с Джеймсом Линчем дали прогноз на грядущий титульный поединок между экс-чемпионом в полутяжелом весе Джоном Джонсом (26-1) и Сирилом Ганом (11-1).

Ян Блахович: «Я думаю, что Джон Джонс победит решением судей, потому что супертяжелый вес — это для него что-то новое. Возможно, он не станет слишком рисковать, так как у него был долгий перерыв, вот почему я думаю, что он победит решением судей».

Кертис Блейдс: «Все будет зависеть от мышления Джонса. Если он хочет победить — ему надо бороться. Мы все знаем, что у него есть борьба, навыки джиу-джитсу, и мы видели, что у Сирила Гана большой пробел в борьбе. Но если он выйдет на бой с мыслью: «Сейчас я всем докажу, что я могу побить тяжеловесов так же, как полутяжеловесов», будет стоять на ногах, то это может сыграть с ним злую шутку. Например, если он промахнется и получит ответный удар, сможет ли он его выдержать? Никто не знает. Все будет зависеть от мышления Джонса. Но я думаю, что он захочет сделать заявление и просто победить. Он будет бороться».

Шавкат Рахмонов: «Не знаю, Джон Джонс давно не дрался. Сирил отличный ударник, единственный шанс для Джонса — это борьба. Если бой пройдет в стойке, Сирил Ган победит».

Гегард Мусаси: «Я думаю, что Джонс может выиграть. Но вот в чем вопрос — в какой форме он будет после трехлетнего простоя и новой весовой категории? Ему будет сложно, но я все равно ставлю на Джонса».

Матеуш Гамрот: «Джон Джонс один из пяти бойцов, за которыми я наблюдал в юности. Мой прогноз — победа Джона Джонса».

Джамал Хилл: «Я думаю, Джон фаворит просто потому, что мы видели, на что он способен. Тем не менее Сири жесткий ублюдок».

Рэнди Кутюр: «У Джона отличные шансы в бою с Ганом, но сможет ли он справиться с большим парнем? Я думаю, что у Джона есть все инструменты для победы, но сумеет ли он ими воспользоваться? Вот главный вопрос».

Александр Волкановски: «Я думаю, что Джон правильно подошел к дебюту в тяжелом весе. Но он никогда не дрался с таким ударником, как Ган. Очевидно, что Александр Густафссон тоже хороший ударник, но Ган более умный и осторожный на ногах. Он не идет на лишний риск, а действует расчетливо. У Джонса отличное резюме, но Ган самый техничный соперник в карьере Джонса».

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.