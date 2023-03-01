Асланбек Бадаев: «Джонс — лучший боец в истории этого спорта»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев поделился ожиданиями от поединка между французским бойцом ММА Сирилом Ганом и американцем Джоном Джонсом.

«С одной стороны, у Джонса был простой, сейчас предстоит встретиться с тяжелым соперником: искусным и габаритным ударником. Но, я думаю, борьба, опыт и ментальна составляющая Джонса зарешают. Думаю, он расцветет в тяжелом весе. Я верю в него. Джон — лучший боец в истории этого спорта. Это человек, который провел 13 титульных боев и во всех одержал победы. Он — легенда ММА, которая просто расчистила свой дивизион. Джонс всем все давно доказал. Против него ставить я не могу. Буду болеть за него», — приводит Metaratings.ru слова Бадаева.

Поединок Ган — Джонс пройдет 4 марта 2023 года в рамках турнира UFC 285.

