Казахстанский боец АСА, участник Гран-при легковесов Артем Резников (22-6) сообщил, что хочет встретиться в Гран-при с Али Баговым (32-10).

«Али — один из самых сильных бойцов в 70 кг. Он, можно сказать, чемпионом ушел, два пояса у него было: ACB и ACA. Рашид тоже очень крутой боец. Многие говорили, что он старый, но в последнем бою он развеял миф о своей старости. Для меня приоритетнее бой с Баговым. Мы с ним общаемся немного, и у меня двоякое чувство: мне охота с ним подраться, но неохота его бить, потому что это боец, за которым я следил и мне нравится его тактика. Я тоже борец и примерно так же стараюсь работать. Я во многих боях болел за Али Багова, и теперь мне интересно с ним выйти и подраться. Если бы мне предложили попасть в Америку или бой твоей мечты, я бы сказал, что бой с Али Баговым — это бой моей мечты. Это 100 процентов. У меня никогда не было такого уровня борцов. Я знаю, что всем фанатам охота этот бой увидеть».

Багов проведет первый бой в Гран-при против Рашида Магомедова (25-6) на АСА 141. Турнир пройдет 22 июля в Сочи. Резников подерется с Дави Рамосом (10-4) 17 июня в Сочи на АСА 140.