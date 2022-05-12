Даниэль Кормье: «Теперь я не так уверен в победе Махачева над Оливейрой»

Кормье не уверен в победе Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье после победы Чарльза Оливейры (33-8) над Джастином Гэтжи (23-4) на турнире UFC 274 не так уверен в победе Ислама Махачева (22-1) над бразильцем.

«После UFC 274 я подумал: «Чувак, я думаю, что Ислам победит Оливейру», но теперь я в этом не так уверен, как раньше. Я думал, что никто не сможет конкурировать с Исламом, но Чарльз — особенный боец», — сказал Кормье на шоу DC & RC.

Оливейра победил Гэтжи сабмишном в первом раунде 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец не получил титул чемпиона из-за того, что провалил взвешивание накануне турнира.

Махачев в последнем бою победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.