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Даниэль Кормье: «Теперь я не так уверен в победе Махачева над Оливейрой»

Кормье не уверен в победе Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье после победы Чарльза Оливейры (33-8) над Джастином Гэтжи (23-4) на турнире UFC 274 не так уверен в победе Ислама Махачева (22-1) над бразильцем.

«После UFC 274 я подумал: «Чувак, я думаю, что Ислам победит Оливейру», но теперь я в этом не так уверен, как раньше. Я думал, что никто не сможет конкурировать с Исламом, но Чарльз — особенный боец», — сказал Кормье на шоу DC & RC.

Оливейра победил Гэтжи сабмишном в первом раунде 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец не получил титул чемпиона из-за того, что провалил взвешивание накануне турнира.

Махачев в последнем бою победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Даниэль Кормье
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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