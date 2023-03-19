Артем Резников назвал причину поражения Физиева на UFC 286

Легковес ACA Артем Резников (19-6) считает, что третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гэтжи (24-4) работал с Рафаэлем Физиевым (12-2) рационально и выжидательно.

«Он [Физиев] слишком взвинтил темп, слишком много ударов выбрасывал, — сказал Резников «СЭ». — Я не знаю, была ли такая тактика, взвинчивать темп, но мне кажется, если бы он работал более рационально, выжидательно, где-то старался переиграть, где-то обмануть... а он сразу с первых минут начал рубиться, играть в игру Гэтжи. Это очень опасное дело, мы видели, как Гэтжи наносил существенные удары, будто бы он даже не чувствовал удары Рафы.

Сказалось ли попадание пальцем в глаз? Да, конечно сказывается, это же фокус — мы глазами видим, мы глазами подбираем дистанцию. Все идет с глаз. И, конечно, это сказалось, фокус сбился».

Гэтжи победил Физиева решением большинства судей (29-28, 29-28, 28-28). Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.