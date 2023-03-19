Артем Резников рассказал, нужно ли Усману завершать карьеру

Легковес ACA Артем Резников (19-6) предполагает, что экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-3) еще может реабилитироваться и выиграть пояс.

«Пик у мужчин до 37 лет, после 37 лет не может быть пика — идет спад, — сказал Резников «СЭ». — У него есть еще время, просто его подкосило поражение [от Эдвардса на UFC 278] и он смотрелся в этом бою не так, как в остальных. С другими бойцами он делал тейкдауны, делал нокауты, а в этот раз он не мог особо провести тейкдауны, жал к клетке, в стойке был не такой, поражение сказалось».

Леон Эдвардс (21-3) победил Усмана в трилогии и защитил титул чемпиона. Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.