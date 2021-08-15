Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Арман Царукян: «Тони Фергюсон — отморозок. Конор — кайфарик»

00:47
Теги:

15-й номер легкого веса UFC Арман Царукян поучаствовал в блиц-интервью для ютуб-канала RT Sport MMA, где дал короткие характеристики известным бойцам UFC.

— Давай напоследок блиц. Я называю бойца, а ты даешь ассоциацию. Петр Ян?

— Жесткий.

— Хабиб?

— Мощный борец.

— Ислам Махачев?

— Универсал.

— Дастин Порье?

— Боксерский бриллиант.

— Конор Макгрегор?

— Кайфарик.

— Нейт Диаз?

— Травокур и человек, который раздает чапалахи.

— Тони Фергюсон?

— Отморозок.

— Арман Царукян?

— Будущий чемпион UFC.

18 сентября Царукян подерется с Кристосом Гьягосом на турнире UFC Fight Night.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Горшенин все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Школьника убило током возле школы в Нижнем Новгороде
Израиль отозвал из Польши поверенного в делах страны
Лиза Арзамасова родила Авербуху сына
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд