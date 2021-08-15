15-й номер легкого веса UFC Арман Царукян поучаствовал в блиц-интервью для ютуб-канала RT Sport MMA, где дал короткие характеристики известным бойцам UFC.

— Давай напоследок блиц. Я называю бойца, а ты даешь ассоциацию. Петр Ян?

— Жесткий.

— Хабиб?

— Мощный борец.

— Ислам Махачев?

— Универсал.

— Дастин Порье?

— Боксерский бриллиант.

— Конор Макгрегор?

— Кайфарик.

— Нейт Диаз?

— Травокур и человек, который раздает чапалахи.

— Тони Фергюсон?

— Отморозок.

— Арман Царукян?

— Будущий чемпион UFC.

18 сентября Царукян подерется с Кристосом Гьягосом на турнире UFC Fight Night.