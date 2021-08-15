Арман Царукян: «Тони Фергюсон — отморозок. Конор — кайфарик»
00:47
15-й номер легкого веса UFC Арман Царукян поучаствовал в блиц-интервью для ютуб-канала RT Sport MMA, где дал короткие характеристики известным бойцам UFC.
— Давай напоследок блиц. Я называю бойца, а ты даешь ассоциацию. Петр Ян?
— Жесткий.
— Хабиб?
— Мощный борец.
— Ислам Махачев?
— Универсал.
— Дастин Порье?
— Боксерский бриллиант.
— Конор Макгрегор?
— Кайфарик.
— Нейт Диаз?
— Травокур и человек, который раздает чапалахи.
— Тони Фергюсон?
— Отморозок.
— Арман Царукян?
— Будущий чемпион UFC.
18 сентября Царукян подерется с Кристосом Гьягосом на турнире UFC Fight Night.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю