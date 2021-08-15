О'Мэлли может провести поединок против Эдгара 6 ноября

Звезда легчайшего дивизиона UFC Шон О'Мэлли (14-1, 10 КО) может подраться в следующем поединке против экс-чемпиона легкого дивизиона Фрэнки Эдгара (24-9-1, 7 КО).

«UFC хочет поставить Шона О'Мэлли против Фрэнки Эдгара, может быть даже на шоу MSG 6 ноября, если получится», — написал инсайдер Ариэль Хельвани в личном блоге.

Последний поединок 26-летнего О'Мэлли состоялся 11 июля в главном карде UFC 264, где он в третьем раунде нокаутировал Криса Моутиньо и вышел на серию из двух побед кряду.

39-летний Эдгар в последнем бою проиграл нокаутом за 28 секунд Кори Сэндхагену в главном карде UFC Fight Night 184.