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О'Мэлли может провести поединок против Эдгара 6 ноября

12:58
Шон О`Мэлли. Фото Instagram
Шон О`Мэлли. Фото Instagram
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Звезда легчайшего дивизиона UFC Шон О'Мэлли (14-1, 10 КО) может подраться в следующем поединке против экс-чемпиона легкого дивизиона Фрэнки Эдгара (24-9-1, 7 КО).

«UFC хочет поставить Шона О'Мэлли против Фрэнки Эдгара, может быть даже на шоу MSG 6 ноября, если получится», — написал инсайдер Ариэль Хельвани в личном блоге.

Последний поединок 26-летнего О'Мэлли состоялся 11 июля в главном карде UFC 264, где он в третьем раунде нокаутировал Криса Моутиньо и вышел на серию из двух побед кряду.

39-летний Эдгар в последнем бою проиграл нокаутом за 28 секунд Кори Сэндхагену в главном карде UFC Fight Night 184.

Дополнительная информация:

https://arielhelwani.substack.com/p/francis-ngannou-vs-jon-jones-should

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Никита Карин все материалы автора

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