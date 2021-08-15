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Арман Царукян: «Грин дрался с Физиевым, как Мэйвейзер. Единицы в нашем весе могут так защищаться»

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15-й номер легкого веса UFC Арман Царукян поделился мнением о бое Рафаэля Физиева и Бобби Грина на UFC 265.

«Если честно, бой был очень равным, — говорит Царукян в интервью ютуб-каналу RT Sport MMA. — Я первый раунд не видел, но второй, третий раунд — я думал, Рафе могут не отдать победу. Второй — спорный, точно половину и концовку забрал Бобби и 3-й явно забрал Бобби. Я был в шоке с него, так защищаться, так работать — в нашем весе только единицы могут. Просто нереальный тип. Представь, он весь бой с опущенными руками работал, как Мэйвейзер двигался, Рафа бьет ногой, тот плечом закрывается. Лоукики он все легко принимал и улыбался».

7 августа Физиев победил Грина раздельным решением на турнире UFC 265 в Хьюстоне.

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Никита Горшенин все материалы автора

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