Александр Романов подерется с Марчином Тыбурой 20 августа на UFC 278

Непобежденный молдавский тяжеловес UFC Александр Романов (16-0) проведет следующий бой против 10-го номера рейтинга дивизиона поляка Марчина Тыбуры (22-7) 20 августа на UFC 278 на «Энерджи Солюшн-арена» в Солт-Лейк-Сити, США. Об этом сообщает информационный портал Sherdog.

Романов провел в UFC пять боев, четыре из которых выиграл досрочно. В последнем поединке он одолел Чейза Шермана (15-10) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 30 апреля на турнире UFC on ESPN 35 в Лас-Вегасе, США.

Тыбура прошлый бой проиграл россиянину Александру Волкову (35-10) 30 октября на UFC 267 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Поляк уступил единогласным решением судей.