IBA Bare Knuckle впервые проведет турнир в США

Международная лига боев на голых кулаках IBA Bare Knuckle впервые проведет турнир на территории США. Соревнования состоятся 18 июля 2026 года в Майами (штат Флорида) в конгресс-холле James L. Knight Center, сообщает пресс-служба организации.

Организация была создана под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) по инициативе президента организации Умара Кремлева. За время существования лига провела четыре турнира в странах СНГ.

В IBA Bare Knuckle сообщили, что проведение турнира в Майами станет частью расширения международного присутствия организации в 2026 году. Состав участников предстоящего турнира будет объявлен позднее.

Предыдущий турнир IBA Bare Knuckle прошел в Санкт-Петербурге. В главном поединке вечера россиянин Вагаб Вагабов победил представителя Кубы Йоэля Ромеро единогласным решением судей.

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