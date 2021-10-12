13-й номер легкого веса UFC Арман Царукян рассказал о вызове на бой 10-го номера дивизиона Грегора Гиллеспи.

«Позвонил менеджер, сказал, что UFC хочет организовать этот бой, — рассказал Царукян в интервью YouTube-каналу «Вестник-ММА». Спросили, хочу ли я этого, говорю: «Да». Если Гиллеспи захочет, они отправят контракт. Бой будет на хорошем турнире, PPV. Это была моя идея — вызвать его в Instagram. Я не просто от UFC жду, а буду подзадевать его, чтобы он не тянул. Дал ли он ответ? Пока нет. Неделю-две максимум, и он даст ответ. Сейчас, наверное, смотрят наши бои, как меня можно выиграть. А если он откажется, значит, не нашел, как у меня выиграть.

Если говорить о нем как бойце — вольная борьба у него самая лучшая в дивизионе, именно вольная. Прет постоянно вперед, дышит хорошо. Но чуть-чуть не хватает головы, чуть такой туповатый, постоянно лезет вперед. Я должен его обыграть именно умом. Не просто на таран идти, а разобрать. Хуже ли у Махачева и Чэндлера вольная борьба, чем у него? Вольная, конечно, хуже. У Ислама грэпплинг лучше, контроль лучше, может быть, подсечки лучше. Ну как отдельно вольная борьба — у Гиллеспи по ней лучшие результаты. Я в подготовке к нему буду вольников подключать, полечу в Дагестан, начну тренироваться там. Первый этап со своим тренером, второй в Дагестане, третий в Америке. В Дагестан поеду именно на сборы по вольной».

18 сентября Царукян нокаутировал Кристоса Гьягоса на турнире UFC Fight Night. Армянский боец идет на четырех победах подряд в легком весе. Гиллеспи в мае нокаутировал Карлоса Диего Феррейру.