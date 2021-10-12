Марвин Веттори вспомнил 50-минутный спарринг с Нейтом Диазом

Пятый номер среднего веса UFC Марвин Веттори рассказал, как впервые встретился с Нейтом Диазом.

«Я готовился к бою вместе с Джейсоном Мэнли в Хантигтон-Бич, — сказал Веттори на YouTube-канале MMA Uncensored. — Туда же приехал Нейт Диаз, у которого в тех краях был семинар. Я пришел на семинар, и Нейт предложил поджитсить. Честно, тогда он был в плохой форме, а я в очень хорошей, потому что готовился к бою.

Помню, мы начали работать на матах, проходит 10 минут, и Нейт уже тяжело дышит. Говорю себе: «Ого, он уже устал». Но он даже не подает виду, продолжает работать, и мы джитсим еще 45 минут! Встаем, я говорю ему: «Я слышал, как ты тяжело дышал. Думал, что ты устал». А он отвечает: «Бро, убить или быть убитым». Потом он подарил мне футболку, и мы расстались хорошими товарищами».

23 октября Веттори подерется с Пауло Костой на UFC Vegas 41.