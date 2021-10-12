Джастин Гэтжи не включил Ислама Махачева в пятерку лучших действующих легковесов UFC

Второй номер легкого веса UFC Джастин Гэтжи не считает, что пятый номер дивизиона Ислам Махачев входит в топ-5 в своей категории.

«Пять лучших легковесов прямо сейчас? Чарльз Оливейра на первом месте. Мы должны включить его, потому что он чемпион. Но не считаю его лучшим. Это я вам обещаю. Он по-прежнему тот, кто ломается в боях ментально. На втором Порье, третий — я, четвертый Дариуш, на пятом — Майкл Чэндлер.

Конор? У него одна победа в этом весе за всю историю. Порье побил меня, я не могу поставить его ниже себя. Но я лучше, чем Оливейра. Кстати, после боя с Порье я сделал 1000 фото с фанами. А он был в больнице, а потом месяц не мог пошевелиться», — сказал Гэтжи в интервью YouTube-каналу UFC.

6 ноября Гэтжи подерется с Чэндлером на UFC 268 в Ньюй-Йорке. Махачеву 30 октября предстоит поединок с Дэном Хукером на UFC 267 в Абу-Даби.