Российский тяжеловес Сергей Харитонов заявил, что у него пропал интерес к бою с Александром Емельяненко.

«Вы понимаете о ком я говорю. Если бы он (А. Емельяненко) был в состоянии, но он же сейчас не в состоянии, — сказал Харитонов журналистам на турнире по боксу, организованном Titov Boxing Promotions. — Я вообще думаю, что он до боя [с Дациком] может не дожить».

«В таком состоянии, в котором сейчас находится он (А. Емельяненко), мне было стыдно против него выходить. Я не привык сочувствовать кому-то за исключением людей, которые действительно попали в беду. Этот (А. Емельяненко) сам себя загнал в эту колею, из которой уже вылезти не может. Если я сейчас выйду против него, то скажут, что добил алкаша, что убил его и добил. Мне уже самому будет стыдно выходить против него. Пускай делают это какие-то ринг-анонсеры, блогеры или кто-то из поп-ММА. После всех этих видео с ним у меня уже интерес к нему пропал. Не верю, что он наберет форму».

В сентябре Емельяненко проведет бой по боксу с Вячеславом Дациком. Тяжеловесы сразятся на турнире промоушена Hardcore Boxing.