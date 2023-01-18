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Сегодня, 08:27

Ариэль Хельвани высмеял Дану Уайта: «Он выглядел жалко»

Давид Хачатрян
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Известный журналист Ариэль Хельвани считает, что глава UFC Дана Уайт пытался сделать все, чтобы оскорбить экс-чемпиона в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) на последней пресс-конференции UFC.

«Было тяжело смотреть ту пресс-конференцию. Это выглядело жалко и позорно. На той пресс-конференции они пытались как можно сильнее подгадить Нганну», — сказал Хельвани на The MMA Hour.

Также он прокомментировал слова Уайта о том, что бойцы могут спокойно уйти, если не хотят драться в UFC: «Это наглая ложь. Вам не кажется, что Нейт Диас хотел уйти? Как насчет Эла Яквинты? Люк Рокхолд хотел продолжать у вас драться? Нганну только сейчас решил покинуть лигу?»

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.

Дана Уайт
Франсис Нганну
UFC
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