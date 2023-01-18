Джон Джонс: «Гарантирую, что проведу в тяжелом весе как минимум два поединка»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) заявил, что планирует подраться с Сирилом Ганом (11-1) и Стипе Миочичем (20-4).

«Мне кажется, что Франсис Нганну — более пугающий парень [чем Ган], — отметил Джонс в интервью The MMA Underground. — Он более известен в Америке. Франсис был большим, страшным, пугающим человеком, а Сирил относительно неизвестен.

Очевидно, что, так как пояс был у Франсиса, было бы неплохо забрать пояс у него. Но я думаю, что бой, который значил для меня больше всего, — это поединок со Стипе Миочичем. Этот бой значит для меня больше всего, потому что Стипе — величайший тяжеловес всех времен. Но я не смотрю за спину Сирилу Гану.

Моя ближайшая цель — победить Сирила Гана и Стипе Миочича. Только после этого я буду обсуждать с UFC дальнейшие планы. Но я гарантирую вам, фанатам, как минимум два поединка».

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.