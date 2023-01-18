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Сегодня, 08:08

Джейк Пол поддержал Нганну: «Он навсегда останется чемпионом мира в тяжелом весе»

Давид Хачатрян
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Блогер и боксер Джейк Пол (6-0) поддержал экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) и высмеял руководство промоушена.

«Франсис Нганну — самый пугающий человек на планете. Он стал свободным агентом, потому что он сам этого захотел. Он навсегда останется чемпионом мира в тяжелом весе. И он будет им, пока не проиграет. Их [UFC] это грызет. Но такова реальность, и им нужно с ней смириться. Им придется жить с этим каждый день», — написал Пол в Twitter.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.

Джейк Пол
Франсис Нганну
UFC
ММА
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