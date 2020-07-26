Антигулов потерпел третье поражение подряд в UFC. Его «задушил» Пол Крейг

Российский полутяж Гаджимурад Антигулов уступил Полу Крейгу на турнире UFC на Бойцовском острове в ОАЭ. Шотландец провел удушающий прием в середине первого раунда.

На счету 33-летнего россиянина 20 побед и 7 поражений. У него серия из трех проигрышей в UFC. У 32-летнего Крейга 13 побед, 4 поражения и 1 ничейный результат.

Бразилец Алекс Оливейра (21-8-1) единогласным решением судей победил Петера Соботту (17-7-1) из Ямайки — 30-27, 30-27, 30-27.

UFC на Бойцовском острове 26 июля: расписание турнира и прямая трансляция боев