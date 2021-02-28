Анкалаев считает, что провел скучный бой с Крыловым

Российский полутяжеловес Магомед Анкалаев прокомментировал победу единогласным решением судей над украинцем Никитой Крыловым. Бойцы встретились в со-главном событии турнира UFC Fight Night 186, который завершился сегодня, 28 февраля, в Лас-Вегасе.

«Чувствую себя хорошо. Бой прошел не совсем так, как я хотел бы — можно сказать скучный бой. Но самое главное — это победа», — отметил боец на пресс-конференции после боя.

Теперь на счету 28-летнего Анкалаева 15 побед и 1 поражение.