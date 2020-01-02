Анкалаев проведет бой с Куцелабой на турнире UFC 29 февраля

Российский боец Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжелом весе (до 93,0 кг), проведет бой с молдаванином Ионом Куцелабой на турнире UFC on ESPN+ 27, который состоится 29 февраля в Норволке (штат Вирджиния, США). Об этом сообщает MMA Junkie.

На счету 27-летнего Анакалаева 13 побед и 1 поражение в ММА (3-1 в UFC). У 26-летнего Куцелабы — 15 побед и 4 поражения (4-3 в UFC).

На том же шоу выступит 24-летний молдавский тяжеловес Сергей Спивак, который в 2019 году проходил подготовку в Старом Осколе с бойцами команды Федора Емельяненко. Его соперником станет 34-летний поляк Марчин Тыбура. На счету Спивака — 10 побед и 1 поражение в ММА (1-1 в UFC). У Тыбуры — 17 побед, 6 поражений (4-5 в UFC).