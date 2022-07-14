Анкалаев признался, что он думает о Прохазке

29-летний российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев (17-1) не считает, что чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) является самым опасным бойцом дивизиона. Об этом он сообщил в интервью UFC Russia.

«Дана Уайт сказал в интервью, что наш бой с Энтони Смитом определит претендента на пояс, поэтому я настроен, заряжен, сделаю все возможное, чтобы одержать победу.

Честно, в бою с Прохазкой я болел за Тейшейру, так как он старый. У меня нет такого желания биться с ним, просто хотел, чтобы он выиграл, потому что он долгое время в этом спорте, он заслужил титул. Я не удивлен победой Прохазки. Он молодой парень, только набирает обороты, но мне все равно, у кого будет титул. У меня есть цель, и кто бы это ни был, мы сделаем все возможное, чтобы завоевать этот пояс.

Прохазка — обычный соперник. Он открыто бьется и бросается. Для него это очень опасно. У него есть характер, чтобы вытаскивать свои бои. Я не думаю, что он такой опасный. Да, у него есть такие необычные удары, но он не настолько быстрый. В скорости я лучше.

У нас есть план уже в этом году стать чемпионом. Если этот бой пройдет хорошо, и у меня не будет травм, то думаю, мне предоставят такую возможность".

Анкалаев следующий бой проведет против Энтони Смита (33-16) 30 июля на UFC 277 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Прохазка победил Тейшейру удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.