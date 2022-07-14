Кудряшов считает, что Гаджи Автомат победит Родригеса

Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от боя Гаджи Автомата Наврузова против Фернандо Родригеса.

«Мне кажется, что, несмотря на отсутствие большого опыта у Гаджи выступлений в ММА, я бы поставил него. Он сейчас в эмоциональном плане больше на подъеме. Его соперник — также ударник, поэтому у Гаджи есть все шансы.

Фернандес изучает своего будущего соперника, понимает, с чем ему придется столкнуться. Наверняка он больше работает над партером, нежели пытает удачу в стойке. Какой смысл в этом? Он — боец ММА, поэтому он должен быть разносторонне развит. Понятно, что он больше предпочитает бой в стойке, но там у него, откровенно говоря, шансов немного, так как Гаджи просто мощнее и более на ходу», — приводит слова Кудряшова РЕН ТВ.

Поединок между Наврузовым и Родригесом пройдет 5 августа, прямую трансляцию боя покажет канал РЕН ТВ.